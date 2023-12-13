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10:47 (мск), источник: Фонтанка

На Невском встали троллейбусы «по независящим от ГЭТ причинам»

На Невском встали троллейбусы.

Источник: Фонтанка.ру

Троллейбусный коллапс наблюдается в центре Петербурга утром 13 декабря. Читатели «Фонтанки» сообщили, что на Невском проспекте стоят троллейбусы.

То же самое видно и в приложении «Яндекс. Карт»: автобусы едут, а троллейбусы стоят, и их очень много.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что проблема коснулась троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 22, 33. Машины встали на Невском и Литейном проспектах, Кирочной улице «из-за нештатной ситуации по независящим от “Горэлектротранса” причинам».

«В связи с отключением электроэнергии по независящим от предприятия причинам с 09:02 до 09:55 на Невском и Литейном проспектах, а также Кирочной улице была временная приостановка троллейбусного движения», — говорится в сообщении.

Проблемы с общественным транспортом наблюдаются и на Московском шоссе. Там из-за пробки автобусы опаздывают больше чем на час.

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