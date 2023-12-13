10:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Мужчина пытался взломать банкомат в Петроградском районе
Петербуржец пытался вскрыть банкомат, но убежал из-за сигнализации.
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В Петроградском районе Петербурга мужчина пытался взломать банкомат. Все происходило в здании офиса банка на Каменноостровском проспекте. Около трех часов ночи 12 декабря сработала тревога на вскрытие фальш-панели. Преступник испугался и сбежал. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
— Через 19 минут на место происшествия прибыл наряд ОВО. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что в 2:36 неизвестный преступник неустановленным инструментом вскрыл фальш-панель банкомата. Ущерб от повреждения банкомата устанавливается, — говорится в сообщении источника.
13 декабря предполагаемого преступника поймали на улице Куйбышева. 25-летний безработный мужчина оказался ранее судимым за половое сношение со школьницей. Теперь его ждет новое уголовное дело.