12:24 (мск), источник: МК.RU Омск
Два человека погибли из-за утечки бытового газа в Омском районе
Два человека погибли и семеро пострадали из-за утечки газа в многоквартирнике в селе Морозовка Омского района.
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, предварительно причиной трагедии стало вмешательство погибших в работу внутриквартирного газового котла.
По этой причине от отравления угарным газом скончались 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. Помощь врачей понадобилась семи жильцам дома, в том числе, детям.
АО «Омскоблгаз» проводит обследование внутриквартирного газового оборудования.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Омской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи проводят осмотр здания, опрашивают свидетелей и потерпевших.
Ранее мы писали, что трое человек получили ожоги из-за возгорания газового оборудования во время установки натяжного потолка в Омской области.