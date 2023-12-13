11:55 (мск), источник: АиФ Казань
В Нижнекамске перебои с отоплением ощущают жители квартир и учащиеся школ
Некоторые учебные заведения предпочитают отправлять детей на дистанционное обучение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным 24 НТР в Нижнекамске в связи с понижением температуры воздуха участились случаи порывов на теплотрассе. Из разных частей города поступают жалобы о холодных трубах и холоде в помещениях. Пока идут ремонтные и восстановительные работы мерзнут не только жители многоквартирных домов, но и школьники.
Кое-где проблема решается, но появляются новые порывы. В доме № 64 по проспекту Химиков с сентября не могут понять, почему вода топит подвал. В такие холода жильцы этого дома тоже вынуждены греться своими силами, там на время полностью отключали отопление.