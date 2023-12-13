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Главные новости 13 декабря
11:55 (мск), источник: АиФ Казань

В Нижнекамске перебои с отоплением ощущают жители квартир и учащиеся школ

Некоторые учебные заведения предпочитают отправлять детей на дистанционное обучение.

По данным 24 НТР в Нижнекамске в связи с понижением температуры воздуха участились случаи порывов на теплотрассе. Из разных частей города поступают жалобы о холодных трубах и холоде в помещениях. Пока идут ремонтные и восстановительные работы мерзнут не только жители многоквартирных домов, но и школьники.

В школах № 28, 10, 32 и гимназии 25 перебои с отоплением привели к переводу детей на дистанционное обучение, некоторые учебные заведения разрешили детям утеплиться на уроках.

Кое-где проблема решается, но появляются новые порывы. В доме № 64 по проспекту Химиков с сентября не могут понять, почему вода топит подвал. В такие холода жильцы этого дома тоже вынуждены греться своими силами, там на время полностью отключали отопление.

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