Главное
Главные новости 13 декабря
12:15 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске нашли организатора теракта в военкомате

Организатора теракта в военкомате установили в Новосибирске. Ранее у здания одного из военных комиссариатов обнаружили взрывное устройство.

В Новосибирске нашли организатора теракта в военкомате.

5 декабря у одного из военкоматов областного центра обнаружили самодельное взрывное устройство, внутри которого находились смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ.

— С взрывотехниками ФСБ подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние. Элементы конструкции были направлены для проведения взрывотехнической экспертизы, — сообщила изданию VN.ru представитель Росгвардии Ольга Табатчикова.

В настоящее время подозреваемый в организации теракта задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов. Известно, что он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске инвалидам не разрешили бесплатно ездить по четвертому мосту. В Новосибирской области у мигрантов изъяли партию наркотиков на сумму 110 миллионов рублей.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске мужчина украл из чужой квартиры два холодильника и лестницу
В Новосибирске на Северном объезде водитель кроссовера влетел в грузовик
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта