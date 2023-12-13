12:15 (мск), источник: Прецедент
В Новосибирске нашли организатора теракта в военкомате
Организатора теракта в военкомате установили в Новосибирске. Ранее у здания одного из военных комиссариатов обнаружили взрывное устройство.
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В Новосибирске нашли организатора теракта в военкомате.
5 декабря у одного из военкоматов областного центра обнаружили самодельное взрывное устройство, внутри которого находились смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ.
— С взрывотехниками ФСБ подозрительный предмет был дообследован и с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние. Элементы конструкции были направлены для проведения взрывотехнической экспертизы, — сообщила изданию VN.ru представитель Росгвардии Ольга Табатчикова.
В настоящее время подозреваемый в организации теракта задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов. Известно, что он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске инвалидам не разрешили бесплатно ездить по четвертому мосту. В Новосибирской области у мигрантов изъяли партию наркотиков на сумму 110 миллионов рублей.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.