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11:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пьяный житель Приморья в самолете избил мужчину с маленькими детьми

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ФедералПресс. Уроженец Приморья в состоянии алкогольного опьянения не дал спокойно долететь во Владивосток пассажирам рейса из Южно-Сахалинска. От агрессии хулигана пострадали девушка и мужчина с детьми.

Источник: Reuters

По информации транспортной полиции, 33-летний мужчина работал в рыболовецком колхозе и возвращался домой в Приморье по завершении промысла в Охотском море. Будучи нетрезвым, он в течение всего полета громко матерился и оскорблял сидевшую рядом незнакомую ему девушку.

За нее вступился пассажир, летевший с двумя маленькими детьми. Мужчина сделал дебоширу замечание, а тот пригрозил ему физической расправой. После посадки рыболов подошел в салоне к отцу детей и нанес ему удары кулаком по лицу и телу.

Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело, дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что полиция выгнала из поезда пьяную хабаровчанку. Женщина мешала пассажирам и громко нецензурно ругалась.

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