Пьяный житель Приморья в самолете избил мужчину с маленькими детьми

По информации транспортной полиции, 33-летний мужчина работал в рыболовецком колхозе и возвращался домой в Приморье по завершении промысла в Охотском море. Будучи нетрезвым, он в течение всего полета громко матерился и оскорблял сидевшую рядом незнакомую ему девушку.
За нее вступился пассажир, летевший с двумя маленькими детьми. Мужчина сделал дебоширу замечание, а тот пригрозил ему физической расправой. После посадки рыболов подошел в салоне к отцу детей и нанес ему удары кулаком по лицу и телу.
Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело, дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «ФедералПресс» писал, что полиция выгнала из поезда пьяную хабаровчанку. Женщина мешала пассажирам и громко нецензурно ругалась.