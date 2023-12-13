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Главные новости 13 декабря
14:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Силовики разыскивают узбекистанца за участие в боевых действиях в Сирии на стороне радикалов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Силовики объявили в международный розыск узбекистанца, воюющего в Сирии на стороне радикалов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на УВД Андижанской области.

Источник: Podrobno.uz

В июне 2021 года 46-летний уроженец Балыкчинского района Машраб Юсупов уехал в Кыргызстан. Попав под влияние международных террористических организаций он перебрался в Турцию, а оттуда в Сирию, где прошел боевую подготовку в организации «Тавхид ва жиход катибаси». Сейчас он активно участвует в боевых действиях на стороне радикалов.

В 2022 году на Юсупова завели уголовное дело по статье за прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности, а также создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.

Боевик объявлен в международный розыск. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать о лицах, пропагандирующих радикальные и религиозно-экстремистские идеи.

Напомним, что еще два уроженца Андижанской области ранее также были объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях в Сирии. Оба они также являются участниками международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси», запрещенной на территории Узбекистана.

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Силовики разыскивают узбекистанца за участие в боевых действиях в Сирии на стороне радикалов
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