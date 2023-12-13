12:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде в мороз залило водой улицы Порт-Саида и Советскую
В центре Волгограда 13 декабря прорвало трубопровод.
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Утром 13 декабря в центре Волгограда произошла коммунальная авария. Случился порыв трубопровода на улице Порт-Саида, из-за чего вода потекла вниз и залила улицу Советскую. В мороз на проезжей части образовался каток.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения», технологическое нарушение произошло на трубопроводе на улице Порт-Саида, 6. Ремонтная бригада устранила коммунальную аварию за несколько часов, вода перестала бить из-под земли и заливать улицы.
— Дополнительно сообщаем, что технологических нарушений на трубопроводах отопления нет, — добавили в ресурсоснабжающей компании.