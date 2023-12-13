12:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежцам рассказали о мошенничестве с проверкой новых 5-тысячных купюр
Аферисты придумали новую схему обмана.
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В Воронеже злоумышленники стали звонить людям и сообщать, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых пятитысячных купюр. Об этом предупредили в воронежском отделении Банка России.
В идеале не общаться с незнакомцами, и уж тем более не выполнять их указания. В данном случае мошенники предлагают установить на мобильный телефон специальное приложение «Банкноты Банка России». После его установки они получают доступ к телефону, банковским приложениям и счетам доверчивого жителя нашего региона. Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует. Но злоумышленники присылают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное.
Кроме того, аферисты ходят по квартирам под видом работников социальных служб и убеждают жильцов поменять старые пятитысячные купюры на новые. При обмене мошенники подсовывают фальшивые банкноты. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. В ЦБ РФ напомнили, что обменивать старые купюры на новые не нужно.