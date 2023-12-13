Меня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского

Отмечается, что инцидент произошел в июле этого года на улице Щербака.
«Сотрудники полиции обнаружили спящего на тротуаре мужчину. Правоохранители разбудили его для установления личности и выяснения состояния здоровья, однако мужчина был недоволен их законными действиями и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес одному из сотрудников телесные повреждения», — уточнили в надзорном ведомстве.
Мужчина не стал отрицать свою вину и раскаялся. Ленинский районный суд признал его виновным в применении насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий и оштрафовал на 40 тысяч рублей.
В ноябре за избиение и оскорбление полицейских 34-летняя жительница Крыма приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Женщина многократно ударила руками и ногами двух сотрудников полиции, которые прибыли на вызов, чтобы успокоить ее.