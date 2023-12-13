Правоохранители установили местонахождение сына арестованного экс-главы правительства Самарской области

По данным силовиков, он находится в Самаре и не может отправиться за границу по причине запрета на выезд из страны. По информации «Ъ-Волга», у Юрия Кудряшова, изъят загранпаспорт.
В отношении сына чиновника комиссия МВД проводила проверку на возможное причастие к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ). Юрий Кудряшов попал в перечень релокантов, чьи данные попросил предоставить глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, направивший обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России. Результаты проверки отправлены в Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ. Ожидается, что они могут быть обнародованы до конца года.
С 2021 года и до недавних пор Юрий Кудряшов проживал с семьей в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) посты с оскорбительным содержанием в адрес Владимира Путина, Рамзана Кадырова и критикой СВО. Позже он написал оправдательный пост в VK, что на него повлияли кадры, которые показывались на грузинском телевидении. Однако публиковать посты с критикой президента России Владимира Путина Юрий Кудряшов начал задолго до начала спецоперации.
Отец релоканта Виктор Кудряшов был арестован 16 ноября текущего года решением Октябрьского районного суда Самары. Ему предъявлено обвинение в рамках ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено 13 ноября по факту увеличения предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб. Уголовное дело в отношении экс-председателя правительства Самарской области было передано в центральный аппарат МВД. Самому делу придан статус особой важности.
Евгений Чернов.