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15:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» задержали в Петербурге

В Петербурге задержали Владимира Шмидта, экс-главу «Метростроя Северной столицы».

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы». В последнее время Владимир Шмидт работал заместителем председателя комитета по транспорту. В строительстве подземки нашли проблемы, в которых может быть виноват в том числе экс-руководитель.

По некоторым данным, речь может идти о специфическом расходовании средств, которые направлялись на строительство станции «Путиловская». Подробности пока не известны.

Шмидта задержали 13 декабря. Вероятно, теперь мужчине грозит уголовное дело. В комитете по транспорту отметили, что задержание никак не связано с работой Владимира Шмидта в ведомстве.

— Его задержали не из-за нарушений при работе в комтрансе, — подтвердили Spb.kp.ru в комитете.

Напомним, Владимир Шмидт был гендиректором «Метростроя Северной столицы» с 2020 по 2022 год. На данный момент, ведомство возглавляет Дмитрий Васильев.

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