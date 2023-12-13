15:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» задержали в Петербурге
В Петербурге задержали Владимира Шмидта, экс-главу «Метростроя Северной столицы».
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В Петербурге задержали бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы». В последнее время Владимир Шмидт работал заместителем председателя комитета по транспорту. В строительстве подземки нашли проблемы, в которых может быть виноват в том числе экс-руководитель.
По некоторым данным, речь может идти о специфическом расходовании средств, которые направлялись на строительство станции «Путиловская». Подробности пока не известны.
Шмидта задержали 13 декабря. Вероятно, теперь мужчине грозит уголовное дело. В комитете по транспорту отметили, что задержание никак не связано с работой Владимира Шмидта в ведомстве.
— Его задержали не из-за нарушений при работе в комтрансе, — подтвердили Spb.kp.ru в комитете.
Напомним, Владимир Шмидт был гендиректором «Метростроя Северной столицы» с 2020 по 2022 год. На данный момент, ведомство возглавляет Дмитрий Васильев.