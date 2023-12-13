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13:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В печени жительницы Казани обнаружили огромный клубок паразитов

Пациентке всего 19 лет.

Источник: Комсомольская правда

В печени жительницы Казани обнаружили огромный клубок паразитов. С необычным случаем столкнулись врачи отделения хирургии № 2 РКБ.

19-летняя девушка обратилась к врачам с жалобой на сильные боли в животе. Во время обследования медики обнаружили в печени пациентки паразитов, которые образовались в кисту размером 20 на 15 сантиметров.

Врачи назначили жительнице Казани химиотерапию, чтобы уничтожить паразитов. Через три месяца девушку пригласили на операцию. Из-за того, что паразиты поразили здоровые ткани печени, хирургам пришлось удалить практически треть органа.

Длившаяся 2,5 часа операция закончилась успешно. Пациентка идет на поправку и готовится к выписке.

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