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15:02 (мск), источник: Piter.tv

Убийца Старовойтовой отозвал ходатайство о УДО

Акишин попросил прощения за форс-мажор.

Суд в Петербурге принял на рассмотрение обращение Виталия Акишина, который проходит одним из фигурантов по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой. Заключенный отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Акишин попросил прощения за форс-мажор. Причина, по которой он передумал требовать УДО, не указана в документе.

Напомним, в приговор Виталию Акишину был вынесен в 2005 году. Он получил 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на жизнь Старовойтовой и её помощника. Фигурант уже отбыл две трети своего наказания, после чего оставшийся срок заменили на принудительные работы. У него отсутствуют взыскания и замечания от работодателя и администрации исправительного учреждения, характеризуется он положительно. Кроме того, Акишин активно участвует в благотворительности и общественной жизни учреждения, принимает участие в мероприятиях своего места трудоустройства.

Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело в отношении мундепа МО «Новоизмайловское» о дискредитации ВС РФ.

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