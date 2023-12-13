14:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Жителю Воронежской области дали срок за кражу фигуры снеговика
Суд назначил фигуранту 1 год и 3 месяца колонии-поселения.
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Жителя Грибановского района Воронежской области осудили на 1 год и 3 месяца за кражу новогодней конструкции в виде снеговика. На преступление 27-летний молодой человек пошел вместе с несовершеннолетней подругой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил прокурор района Юрий Козлов в среду, 13 декабря.
Суд установил, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек и 17-летняя девушка 9 января 2023 года поздно вечером катались по Грибановскому району на «Ниве», причем за рулем была несовершеннолетняя. В селе Малые Алабухи 1-е на площади они заметили светящуюся декоративную фигуру снеговика, принадлежавшую местному сельхозпредприятию, и осужденный решил ее украсть. Девушка по его просьбе подъехала к фигуре на автомобиле, после чего помогла погрузить снеговика в «Ниву». Это заметила вахтер предприятия, но парочка сумела скрыться с места преступления.
Прокуратура Грибановского района поддержала обвинение по уголовному делу. На суде девушка сначала отрицала свою вину, но на последнем заседании созналась в краже.
— Молодых людей признали виновными по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), — сообщил Юрий Козлов. — Преступление относится к категории средней тяжести. Вред был возмещен потерпевшим в полном объеме. Девушка ранее не привлекалась к уголовной ответственности. В отношении нее уголовное преследование прекратили за примирением сторон. Однако прокуратура района приняла меры реагирования в отношении органов профилактики в связи с недостаточной работой по пресечению противоправных действий со стороны несовершеннолетних.
В то же время у 27-летнего фигуранта дела уже была судимость за повторный случай пьяного вождения. Теперь свое наказание он будет отбывать в колонии-поселении.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что Бобровский районный суд оштрафовал местного жителя на 10 тыс. рублей за кражу двух котят — мужчина проник в дом к знакомой и забрал питомцев. Котят в итоге удалось вернуть их хозяйке.