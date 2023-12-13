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13:42 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области задержали устроившего стрельбу мужчину

Волгоградские полицейсие при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Источник: ГУ МВД

Под подозрением оказался 24-летний житель Средней Ахтубы. Решается вопрос о заключении его под стражу.

9 декабря в больницу Волжского из увеселительного заведения с огнестрельным ранением бедра доставили 45-летнего мужчину. О травме криминального характера медики обязаны сообщать в правоохранительные органы, что и было сделано.

В тот вечер в баре между посетителями возникла ссора, которая вскоре переросла в драку. Участники конфликта вышли на улицу, где один из них вытащил из кармана травматический пистолет и принялся стрелять в оппонентов. Одна из пуль попала в ногу охранника, который пытался утихомирить нарушителя. После чего стрелок сбежал с места происшествия. А раненого госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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