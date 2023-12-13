В Волгоградской области задержали устроившего стрельбу мужчину

Под подозрением оказался 24-летний житель Средней Ахтубы. Решается вопрос о заключении его под стражу.
9 декабря в больницу Волжского из увеселительного заведения с огнестрельным ранением бедра доставили 45-летнего мужчину. О травме криминального характера медики обязаны сообщать в правоохранительные органы, что и было сделано.
В тот вечер в баре между посетителями возникла ссора, которая вскоре переросла в драку. Участники конфликта вышли на улицу, где один из них вытащил из кармана травматический пистолет и принялся стрелять в оппонентов. Одна из пуль попала в ногу охранника, который пытался утихомирить нарушителя. После чего стрелок сбежал с места происшествия. А раненого госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».