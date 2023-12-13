14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Уличили в бедности: в Татарстане мать 11 детей хотят лишить родительских прав из-за жилищных условий
В Татарстане мать 11 детей, которую бросил муж, лишают родительских прав.
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46-летнюю мать 11 детей из Набережных Челнов Веру Голуб пытаются лишить родительских прав. Соседи пожаловались на то, что в ее квартире царит шокирующая антисанитария. После очередного доноса жильцов к многодетной семье нагрянули органы опеки и застали в комнатах бардак. Женщина же утверждает, что просто не успела вовремя убраться. Заслуживает ли мать, чтобы за это у нее отняли детей, разбиралась «Комсомолка».
Как рассказала «КП-Казань» Вера Голуб, 5 лет назад ее муж устал от такого количества детей и решил уйти из семьи. Кроме того, мужчина упрекнул жену в том, что за 20 лет совместной жизни она сидела у него на шее и чувствовала себя как на курорте.
— Он считал, что я одна должна справляться с семейным бытом, а он будет только ходить на работу и больше ничего не делать. Ну и детьми был недоволен, заявив, что они его не уважают, — рассказала Вера.
Многодетная мать утверждает, что супруг вел двойную жизнь и успел завести другую семью на стороне. Именно туда он и ушел, оставив женщину одну воспитывать 11 детей в возрасте от 3 до 19 лет. Более того, Вера еще и работает на заводе с утра до вечера, чтобы прокормить деток. Естественно, у нее не хватает ни сил, ни времени, чтобы постоянно убираться в квартире. Чем и воспользовались органы опеки, нагрянув домой в самый подходящий момент.
— Кто-то из соседей на нас стучит. Их раздражает то, что у меня много детей. Бывает, что ребятишки шумят и я, как могу, успокаиваю их. Но жильцам этого мало, они хотят нас выжить. Да, мое жилье далеко не идеально, но у меня нет денег на новую мебель и современный ремонт. В опеку соседи пожаловались, что в квартире грязь и дети содержатся в нечеловеческих условиях. Я же просто не успела вовремя убраться, они все выставили так, что у меня в доме бомжатник, — сетует Вера.
После случившегося на защиту женщины встала мать 12 детей из Набережных Челнов, руководитель благотворительного фонда «Энергия процветания» Оксана Рыжкова. Она, к слову, не понаслышке знает, каково это — в одиночку тянуть огромную семью. Вот и не осталась в стороне.
— Таким мамам, как Вера, нужно сидеть дома с детьми на единые федеральные пособия не менее 150 000 рублей в месяц. Вместо этого бедная женщина горбатится на заводе за 30 000 рублей и не успевает ничего сделать по дому, — возмутилась Оксана Рыжкова.
Поддержала многодетную мать и организация «Общественный уполномоченный по защите семьи» в Санкт-Петербурге, которая организовала для нее сбор средств. Таким образом питерцы оплатили Вере долг по коммунальным платежам в размере 26 500 рублей, наняли юриста за 10 000 рублей и ежедневно выделяют по 2000 рублей за дни ее вынужденного невыхода на работу. Вдобавок с помощью петербургских активистов удалось собрать 100 000 рублей, которые были вложены в ремонт квартиры Веры Голуб. Все необходимые стройматериалы уже закуплены, осталось лишь успеть сделать ремонт до суда, который состоится 20 декабря. Ведь там матери придется доказать, что ее квартира пригодна для проживания детей, и Оксана Рыжкова ей в этом поможет.
— Семья едва сводит концы с концами, но вместо помощи опека подала на лишение родительских прав и изъятие детей у матери. Что ж, я буду всеми силами защищать ее на суде, — заявила Рыжкова.
Со слов Оксаны, во всем виновата соседка многодетной матери, которая уже много лет пытается ей навредить. Именно она пожаловалась в органы опеки, а затем выложила в сеть видео их визита, на котором запечатлен бардак в квартире Веры. После этого Веру стали оскорблять в интернете и упрекать в том, что она нарожала такое количество детей.
— Мы собираемся привлечь соседку к ответственности и подать алименты на мужа, с которым Голуб до сих пор состоит в браке, — подытожила Оксана Рыжкова.
Интересно, а что по этому поводу думает супруг Веры?
По словам мужа Веры Авраама Мэлеха (мужчина изменил имя и фамилию), в квартире его супруги творится самый настоящий стыд и срам, и всему виной дети, 9 из 11 которых малолетние. Малыши разбрасывают объедки пищи по дому и разводят тараканов, а мать не может найти на них управу.
— Дай ты каждому ребенку задание, чтобы убрались! Сколько можно это терпеть? Она их настолько любит, что лишний раз не может даже голос повысить! — возмущается Авраам.
По словам мужчины, он днями напролет работал и хотел, чтобы к его приходу в доме было чисто. Но ни уговоры, ни скандалы так и не помогли. В какой-то момент терпение супруга лопнуло, он решил уйти из семьи. Как оказалось, плацдарм для отступления уже давно был подготовлен.
— Моя вторая жена снова на сносях, ждем третьего ребенка. Ну и о первой супруге я тоже не забываю, помогаю, чем могу, — подчеркнул Мэйлих.
К слову, вторую семью Авраам завел еще в 2000 году, когда его первая жена Вера лежала в больнице. Предприимчивый супруг упорно скрывал этот факт, хоть женщина обо всем и подозревала. Шли годы, мужчина продолжал жить на две семьи, а потом ушел туда, где ему комфортнее.
Однако, совсем скоро его размеренной жизни может настать конец, так как питерские активисты совместно с Оксаной Рыжковой уже готовят иск о взыскании алиментов.
— Я и так каждый месяц высылаю деньги своей бывшей. Вот только результатов никаких не вижу. В ее доме как был бардак, так и остался. Но, если они подадут на алименты, то пусть не рассчитывают на большие деньги, ведь у меня маленький оклад, — высказался Авраам Мэйлих.
Напоследок, бывший муж просит суд не лишать мать родительских прав и отзывается о ней, как о хорошей, доброй и верной супруге.
Семья Веры Голуб нуждается в мебели для детей. Как выяснилось, в квартире нет ни телевизора, ни даже зеркал. Если у вас есть желание помочь многодетной матери, можете обратиться в редакцию «Комсомольской правды в Казани», написав сообщение в нашу официальную группу в соцсети ВКонтакте. Важно успеть это сделать до суда, чтобы детей не отняли у матери.
Семье требуется помощь в покупке мебели.