14:36 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения «Западной» группировки войск за минувшие сутки отразили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Харьковской области и озера Лиман. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На купянском направлении слаженными действиями подразделений “Западной” группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковка Харьковской области. «Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины», — отметили в оборонном ведомстве.

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