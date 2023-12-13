МО РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении слаженными действиями подразделений “Западной” группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ также заявили, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковка Харьковской области. «Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины», — отметили в оборонном ведомстве.