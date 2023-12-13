Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское ДНР.
«Потери противника составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки “Акация” и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — добавили в Минобороны.