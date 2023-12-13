14:38 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 военных и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское ДНР.

«Потери противника составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки “Акация” и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — добавили в Минобороны.

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