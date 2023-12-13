Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось поразить три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живую силу и технику в 118 районах.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников.
Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли более 600 солдат убитыми и ранеными. Среди прочего ВСУ лишились: