14:28 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские подразделения успешно нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось поразить три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живую силу и технику в 118 районах.

В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили шесть беспилотников.

Всего за сутки на всех направлениях спецоперации украинские войска потеряли более 600 солдат убитыми и ранеными. Среди прочего ВСУ лишились:

  • бронетранспортера М113 и боевой машины пехоты Bradley производства США;
  • трех танков;пяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей и двух пикапов;
  • двух гаубиц «Мста-Б» и одной Д-30;
  • четырех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и трех САУ «Акация».

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