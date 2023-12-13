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16:32 (мск), источник: Клопс.ru

Окно было открыто: в Калининграде возле пятиэтажки нашли тело 64-летней местной жительницы

Женщина была инвалидом 2 группы.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде под окнами пятиэтажки обнаружили тело 64-летней местной жительницы. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Тело нашёл 31-летний сын, который ухаживал за матерью. В среду, 13 декабря, он спал в кухне. Семья живёт на третьем этаже. Проснувшись в 6:20, молодой человек увидел распахнутое окно в комнате мамы. Сама она лежала под окнами.

Мужчина вызвал скорую, медики констатировали смерть. Соседи положительно характеризуют семью. Погибшая была инвалидом 2 группы по заболеванию, которое проявляется нарушениями психики.

В региональном СКР пояснили, что проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе причина смерти женщины.

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