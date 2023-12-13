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14:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве впервые лишили россиян гражданства за преступление

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Москве за оборот наркотиков задержали и привлекли к уголовной ответственности двух россиян, недавно получивших гражданство, сообщает пресс-служба МВД.

Источник: © РИА Новости

«В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, у одного из обвиняемых нашли 19 свертков с мефедроном, у другого в наличии оказался один сверток с запрещенным веществом.

Преступников привлекли к уголовной ответственности по второй части статьи 228 Уголовного кодекса.

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новый институт прекращения российского гражданства. Одним из оснований стало совершение человеком преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.

Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.

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