15:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Пострадали 4 человека: в МВД рассказали подробности о ДТП с троллейбусом на Бориса Богаткова в Новосибирске
В МВД рассказали подробности о ДТП с троллейбусом в Новосибирске.
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В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности о ДТП с троллейбусом на улице Бориса Богаткова. Авария произошла 13 декабря в 17:13 у дома № 165.
Троллейбус двигался со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Федосеева. По предварительной информации, водитель, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на правую обочину и наехал на световую опору.
Всего в троллейбусе находилось 10 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и 2 пассажира. Водителя пришлось извлекать сотрудникам МЧС и МАСС. Он оказался зажат в машине.