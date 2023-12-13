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15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Пострадали 4 человека: в МВД рассказали подробности о ДТП с троллейбусом на Бориса Богаткова в Новосибирске

В МВД рассказали подробности о ДТП с троллейбусом в Новосибирске.

Источник: ГУ МВД по НСО

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности о ДТП с троллейбусом на улице Бориса Богаткова. Авария произошла 13 декабря в 17:13 у дома № 165.

Троллейбус двигался со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Федосеева. По предварительной информации, водитель, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на правую обочину и наехал на световую опору.

Всего в троллейбусе находилось 10 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и 2 пассажира. Водителя пришлось извлекать сотрудникам МЧС и МАСС. Он оказался зажат в машине.

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