15:13 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В зоне СВО погиб боец из Воронежской области
Уроженец села Сериково Бутурлиновского района Алексей Парамзин погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.
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Об этом сообщил глава администрации района Юрий Матузов.
Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали родителям Алексея.
Юрий Матузов подчеркнул, что они воспитали настоящего героя, который не пожалел жизни ради мира в нашей стране и не прятался за спинам товарищей.
— Он заплатил высокую цену, защищая интересы страны, защищая нас с вами, — написал глава районной администрации.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что в зоне проведения СВО погиб бывший командующий Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией генерал-майор Владимир Завадский.