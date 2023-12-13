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Спецоперация на Украине
15:13 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В зоне СВО погиб боец из Воронежской области

Уроженец села Сериково Бутурлиновского района Алексей Парамзин погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации.

Об этом сообщил глава администрации района Юрий Матузов.

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали родителям Алексея.

Юрий Матузов подчеркнул, что они воспитали настоящего героя, который не пожалел жизни ради мира в нашей стране и не прятался за спинам товарищей.

— Он заплатил высокую цену, защищая интересы страны, защищая нас с вами, — написал глава районной администрации.

Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что в зоне проведения СВО погиб бывший командующий Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией генерал-майор Владимир Завадский.

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