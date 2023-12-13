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15:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Труп женщины обнаружили на автобусной остановке в Ленинском районе Воронежа

Полицейские проводят проверку.

В Ленинском районе Воронежа на остановке общественного транспорта «Улица 5-го Декабря» обнаружили тело женщины. В пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 13 декабря, корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что личность погибшей сейчас устанавливается.

— Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полицейские проводят проверку, — уточнили в ведомстве.

В середине октября труп 55-летнего мужчины обнаружили возле остановки «Школа» на Ленинском проспекте.

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