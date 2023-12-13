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15:41 (мск), источник: Известия

Гладков сообщил о подрыве машины на мине в Белгородской области

Машина подорвалась, предварительно, на мине в Белгородской области, сообщил 13 декабря в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в результате инцидента в районе хутора Высокий три человека пострадали.

«У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

Третьего пострадавшего с сотрясением мозга доставили в Краснояружскую центральную больницу.

Гладков указал, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Накануне Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила над селом Бессоновка воздушную цель. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Тогда же в Минобороны РФ заявили о пресечении террористической атаки над Белгородской областью с применением тактической ракеты «Точка-У» со стороны киевского режима.

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