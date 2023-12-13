16:05 (мск), источник: АиФ Челябинск
В администрации Троицка прокомментировали задержание главы
В мэрии считают, что Виноградова обвиняют незаслуженно.
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В мэрии Троицка прокомментировали задержание главы города Александра Виноградова. Там заявили, что считают новое уголовное дело против чиновника следствием недавно вынесенного ему оправдательного приговора. Сообщение появилось на странице администрации в соцсети. «Возможно, новое уголовное дело явилось способом восстановления репутации правоохранительных органов, о чём главу неоднократно предупреждали», — высказали предположение в администрации.
Там добавили, что не получали официальной информации о следственных действиях в отношении главы, при этом в здании администрации 13 декабря прошла выемка документов. В мэрии заявили, что оказывают всё необходимое содействие следствию и предоставили правоохранителям документы, «подтверждающие несоответствие обвинения фактическим обстоятельствам».
Напомним, Александра Виноградова задержали 13 декабря. Чиновнику вменяют взятку от коммерсанта. По предварительным данным следствия, мэр в 2020 году принял через посредника беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей взамен на содействие в получении разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания.
В 2021 году мэр Троицка уже становился фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при передаче имущества теплоснабжающей организации другой фирме. Суд не нашёл состава преступления в действиях мэра, и в мае 2023 года Виноградова оправдали. Как сообщали СМИ, после этого чиновник подал иски с требованием компенсации в десять миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.