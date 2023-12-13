16:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Убийство или суицид? В загадочной гибели 17-летнего подростка из Башкирии вскрылись новые обстоятельства
В гибели 17-летнего подростка из Башкирии появился подозреваемый.
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Почти полгода волонтеры и сотрудники правоохранительных органов искали 17-летнего подростка из Белокатайского района. Тимур С. исчез 28 мая, когда отправился сдавать экзамен в соседнее село — с тех пор парня никто больше не видел. И лишь в начале ноября поисковики сообщили страшную новость: подростка нашли мертвым в лесу, неподалеку от родной деревни Юлдашево. И если по версии следователей, Тимур покончил с собой, то родные и друзья парня категорически отказывались в это верить. И вот спустя почти месяц вскрылись новые обстоятельства: возможно, подростка жестоко убили, а после инсценировали суицид.
ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ 39-ЛЕТНЕГО МУЖА ОДНОКЛАССНИЦЫ.
Кто же мог расправиться с безобидным и жизнерадостным подростком? Как сообщает издание Ufa1 со ссылкой на родных Тимура, подозреваемым является сожитель его одноклассницы. Якобы в тот день Тимур пришел к своей 17-летней подруге, чтобы вместе с ней ехать на экзамен. Подвезти ребят до соседней деревни вызвался 39-летний Ильдар З. — по некоторым данным он является официальным супругом одноклассницы Тимура. Пока девушка одевалась, мужчина позвал подростка «поговорить». А дальше, якобы, убил и спрятал тело — а через 5 месяцев вывез в лес и обставил все так, будто Тимур свел счеты с жизнью.
Сама одноклассница парня все отрицает: девушка заверяет, что в тот день вообще не видела Тимура, и поэтому на экзамен она поехала одна.
Что касается родителей погибшего парня, то они тоже отмечают некоторые несостыковки. Дело в том, что самого Ильдара задержали еще летом — как раз по подозрению в убийстве Тимура. Лес, где и лесник нашел мумифицированное тело, не раз прочесывали поисковики — так откуда же там мог появиться труп? Впрочем, не исключено, что у самого Ильдара просто были сообщники, которые решили помочь своему товарищу и отвести от него все подозрения.
А вот как отмечает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, версия об убийстве до сих пор вызывает множество сомнений у сыщиков.
— Все же не исключено, что это был именно суицид. Сначала стоит дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установить причины смерти подростка, а потом уже делать какие-то выводы, — поясняет наш собеседник.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
Напомним, что 17-летнего Тимура С. из деревни Юлдашево искали долгих 5 месяцев. Подросток жил с бабушкой и 28 мая собирался ехать на экзамен в райцентр Новобелокатай. Однако до школы он так и не доехал и родными на связь не выходил. В итоге обеспокоенная мама мальчика, которая проживает в Челябинске, заявила в полицию о пропаже сына, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Почти каждую неделю волонтеры собирались, чтобы прочесать окрестности рядом с Юлдашево. За время поисков, не выдержав переживаний за любимого внука, скончалась бабушка Тимура, а также погиб его друг, который также участвовал в поисках. Что же на самом деле произошло с Тимуром, и кто действительно виновен в его смерти — еще только предстоит выяснить.
«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.