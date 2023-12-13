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16:59 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодаре водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка

Ребенок находился без сопровождения взрослых.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

ДТП произошло 13 декабря на улице Героя Аверкиева.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 7-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть дороги. Ребенок находился без сопровождения взрослых. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП столкнулись два грузовика и легковушка. По предварительным данным, водитель грузовика «MAN» с полуприцепом выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем «Хендай». После этого «MAN» продолжил движение и столкнулся с другим авто «MAN». В результате ДТП пострадали водители грузовиков. Они получили травмы различной степени тяжести.

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