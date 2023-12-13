Взятка в виде 600 тонн асфальта: крупного дорожного подрядчика задержали в Челябинске

Также задержан главный специалист отдела технического надзора «Челябинскавтодора». Его подозревают в получении этой взятки. Возбуждены уголовные дела. Следствие установило, что с мая по декабрь 2023 года главный специалист получил взятку в виде 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 млн рублей.
Взамен он систематически информировал представителей строительной организации о возможных проверках, проводимых специалистами испытательной лаборатории. Целью было скрыть нарушение условий госконтрактов. Также этот специалист принимал некачественные и несоответствующие нормативно-техническим требованиям работы, сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Компания «Уралдорстрой» занималась ремонтом дорог в нескольких городах региона, в том числе в Челябинске.