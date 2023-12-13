17:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за мороза 14−15 декабря
Аномально холодная погода задержится в регионе еще как минимум на два дня.
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В Самарской области объявили штормовое предупреждение. В предстоящие два дня в регионе по-прежнему будут держаться сильные морозы.
— Объявлен оранжевый уровень опасности. С 14 по 15 декабря 2023 года в восточных районах Самарской области сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более, — сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Спасатели советуют одеваться теплее и не выходить на улицу на голодный желудок. Лицо и руки следует намазать защитным кремом. Кроме того, на морозе нельзя пить и курить.