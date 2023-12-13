17:42 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Аксайский район и часть Ростова снова остались без света
В Ростовской области 13 декабря произошла очередная крупная авария, которая привела к отключению света.
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Обесточенными оказались Аксайский район часть Ростова — микрорайон Александровка.
Из-за этого было приостановлено водоснабжение. В зону отключения попали восемь котельных. Специалисты пытаются устранить возникшую проблему.
Напомним, что 12 декабря из-за множества ЧП на линиях электропередач около 180 тысяч человек остались без света. Восстановительные работы продолжаются больше суток.