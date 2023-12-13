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Главные новости к вечеру 13 декабря
17:42 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Аксайский район и часть Ростова снова остались без света

В Ростовской области 13 декабря произошла очередная крупная авария, которая привела к отключению света.

Источник: РОССЕТИ ЮГ

Обесточенными оказались Аксайский район часть Ростова — микрорайон Александровка.

Из-за этого было приостановлено водоснабжение. В зону отключения попали восемь котельных. Специалисты пытаются устранить возникшую проблему.

Напомним, что 12 декабря из-за множества ЧП на линиях электропередач около 180 тысяч человек остались без света. Восстановительные работы продолжаются больше суток.

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