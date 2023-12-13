17:48 (мск), источник: Новая Кубань
В Сочи вор пробил стену, чтобы ограбить супермаркет
В Сочи вор три дня долбил стену на стройке перфоратором, чтобы проникнуть в супермаркет.
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Установлено, что преступление совершил 33-летний приезжий из Псковской области, который раньше работал в этой торговой точке.
Мужчина заметил, что в соседнем помещении идет ремонт и придумал как можно добраться до выручки, хранящейся в сейфе.
Три ночи грабителю понадобилось, чтобы проделать нужное отверстие в стене. Затем он проник в помещение, нашел ключи от сейфа, стоящего в служебном помещении, и похитил из него 350 тысяч рублей.
Стражи порядка вычислили преступника и задержали его по адресу временного проживания. У мужчины изъяли 240 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить. Преступника взяли под стражу, сообщили в УВД по городу Сочи.