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17:48 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи вор пробил стену, чтобы ограбить супермаркет

В Сочи вор три дня долбил стену на стройке перфоратором, чтобы проникнуть в супермаркет.

Источник: Новая Кубань

Установлено, что преступление совершил 33-летний приезжий из Псковской области, который раньше работал в этой торговой точке.

Мужчина заметил, что в соседнем помещении идет ремонт и придумал как можно добраться до выручки, хранящейся в сейфе.

Три ночи грабителю понадобилось, чтобы проделать нужное отверстие в стене. Затем он проник в помещение, нашел ключи от сейфа, стоящего в служебном помещении, и похитил из него 350 тысяч рублей.

Стражи порядка вычислили преступника и задержали его по адресу временного проживания. У мужчины изъяли 240 тысяч рублей. Остальные деньги он успел потратить. Преступника взяли под стражу, сообщили в УВД по городу Сочи.

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