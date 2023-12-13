17:45 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Блогера Эмину Караманову приговорили к 7,5 года лишения свободы
Её признали виновной по трём статьям Уголовного кодекса, в том числе и по статье «Клевета».
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Ранее мы писали, что в отношении 47-летней руководительницы ООО Tex credo Л. М., известной в соцсетях под псевдонимом Эмина Караманова, возбуждено уголовное дело по статьям 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и по части 3 статьи 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) УК.
Во время судебного разбирательства Л. М. была освобождена от ответственности по статье 228 УК РУз. Однако признана виновной по статьям 139 (Клевета), 140 (Оскорбление) и 165 (Вымогательство) Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что аппеляционный суд рассмотрел жалобу, поданную Л. М. и её адвокатами, и оставил решение суда без изменения.