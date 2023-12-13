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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани из-за гололеда произошло пять ДТП

Фура съехала с трассы из-за гололеда на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Утром на Кубани произошло пять ДТП. Четыре аварии зафиксированы в Ленинградском районе, еще одно дорожное происшествие — в Кущевском районе. Там фура съехала с трассы. Все аварии случились из-за гололеда.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не выезжать на улицы без зимней резины, а также быть особенно внимательными на мостах и эстакадах.

«Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать опасных маневров и резкого торможения», — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

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