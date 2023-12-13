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Главные новости к вечеру 13 декабря
18:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Неисправная колонка отравила в Волгограде маму с грудничком

В облздраве состояние поступивших оценивают как средней степени тяжести.

В 25-ю больницу скорой медицинской помощи в Волгограде экстренно доставили молодую маму с ребенком. Из-за неисправной колонки они отравились угарным газом.

Малышу нет еще и года. Но врачи считают, что в данном случае все обошлось. Как сообщили в облздраве, состояние поступивших средней степени тяжести, но опасений не вызывает.

По данным экстренных служб, утечка произошла в квартире многоэтажки по ул. Историческая в Дзержинском районе.

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