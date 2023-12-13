Калининградец с пистолетом в руках похитил бутылку водки

Сотрудник службы безопасности догнал похитителя и заметил у него предмет, схожий с пистолетом.
Работники торгового зала нажали тревожную кнопку, и оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Подозреваемый оказался 35-летним уроженцем Саратова, ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности. У злоумышленника изъят пневматический пистолет «Атаман М1».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД по Калининградской области.