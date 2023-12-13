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Главные новости к вечеру 13 декабря
19:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Школьник примерз языком к остановке в Астане

Попавшего в беду школьника заметил житель Астаны. Мальчик примерз языком к железным перилам, сообщает Zakon.kz.

Кадры выложили в телеграмм-канале astanovka98.

Чтобы помочь ребенку мужчина побежал в ближайший магазин и попросил теплой воды. С ее помощью он отогрел язык и смог спасти мальчика.

К счастью, школьник сильно не пострадал. Хотя такая любознательность могла обернуться серьезной травмой.

«Болеть будет, но зато запомнишь, что так делать нельзя!» — сказал напоследок мальчику спасший его житель города.

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