19:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Школьник примерз языком к остановке в Астане
Попавшего в беду школьника заметил житель Астаны. Мальчик примерз языком к железным перилам, сообщает Zakon.kz.
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Кадры выложили в телеграмм-канале astanovka98.
Чтобы помочь ребенку мужчина побежал в ближайший магазин и попросил теплой воды. С ее помощью он отогрел язык и смог спасти мальчика.
К счастью, школьник сильно не пострадал. Хотя такая любознательность могла обернуться серьезной травмой.
«Болеть будет, но зато запомнишь, что так делать нельзя!» — сказал напоследок мальчику спасший его житель города.