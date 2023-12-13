Минчанку будут судить за убийство подруги после застолья

В ходе предварительного следствия установлено, что 24 сентября 2023 г. минчанка в состоянии алкогольного опьянения находилась у себя по месту жительства. У нее возникла ссора с 37-летней приятельницей, которая на протяжении нескольких лет проживала с ней в квартире. Женщины и раньше ссорились после совместного распития спиртных напитков, обвиняемая могла даже поднять руку на подругу.
В тот злополучный вечер фигурантка схватила нож и не менее пяти раз ударила им знакомую в грудь и голову, а также нанесла не менее восьми ударов руками и ногами по телу. Испугавшись, она вызвала скорую помощь. Приехавшие медики в луже крови обнаружили женщину, которая еще подавала признаки жизни. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия не дали результата.
После соседи рассказали следователям, что в последние годы обвиняемая часто выпивала, после чего вела себя агрессивно. Они неоднократно слышали, как она оскорбляла свою приятельницу, выгоняла ее. Примечательно, что накануне трагедии женщины вызывали милицию на своего знакомого, с которым вместе распивали спиртное и поругались. Вину минчанка признала полностью, в содеянном раскаялась. К слову, в прошлом она профессионально занималась фехтованием, имеет звание мастера спорта.
— Обвиняемая нигде официально трудоустроена не была, ранее не судима. Согласно заключению эксперта, она страдает алкогольной зависимостью и нуждается в принудительном лечении, — прокомментировал заместитель начальника Первомайского (г. Минска) РОСК Алексей Каминский. — Ей предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, санкция которой — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.