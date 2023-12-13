13 декабря, источник: ТАСС

ВСУ обстреляли поселок Забрама в Брянской области

ТАСС, 13 декабря. Электроснабжение в поселке Забрама Брянской области нарушено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Забрама Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — написал он.

По словам Богомаза, в связи с непосредственной близостью населенного пункта к государственной границе аварийные бригады приступят к восстановительным работам утром.

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