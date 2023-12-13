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22:50 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Трое белорусов порыбачили на 16 тыс. рублей

Трое жителей Круглянского района Могилевской области подозреваются в браконьерстве, ущерб от их действий оценили в Br16 тыс.

Об этом представители Следственного комитета сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Двое мужчин ловили сетями рыбу, третьего отправили наблюдать за обстановкой вокруг. Но даже такая конспирация не спасла — на утро фигурантов задержали инспекторы природоохраны. В сетях браконьеров было более 400 рыб», — говорится в сообщении.

Как прокомментировала официальный представитель УСК по региону Татьяна Старосотникова, «у подозреваемых изъяли снасти и незаконный улов. Причиненный вред окружающей среде составил почти 16 тыс. рублей».

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Решается вопрос об их заключении под стражу.

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