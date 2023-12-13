22:56 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Минэнерго: информация о «взрыве на подстанции» вблизи Витебска ложная
В министерстве заверили, что всего лишь произошло короткое замыкание на ЛЭП, вследствие чего наблюдалась яркая вспышка.
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. В Минэнерго Беларуси заявили, что никакого «взрыва на подстанции», распложенной вблизи Витебска, не было — было всего лишь короткое замыкание на линии электропередачи.
«В Витебске на линии электропередачи напряжением 110 кВ Витебск — Лучеса произошло короткое замыкание, из-за которого наблюдалась яркая вспышка», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Там обращается внимание на то, что электроснабжение потребителей не нарушалось, поскольку были задействованы резервные линии электропередачи.
Участок ЛЭП Витебск — Лучеса выведен в ремонт, добавили в Минэнерго.
В министерстве подчеркнули, что информация о «взрыве на подстанции», появившаяся на отдельных интернет-ресурсах, не соответствует действительности.