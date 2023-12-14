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04:38 (мск), источник: АиФ Владивосток

Экс-глава администрации Спасска-Дальнего подозревается в получении взятки

Весь процесс предполагал ежемесячное перечисление денежных сумм через двух сотрудниц.

Источник: Freepik

С 24 июня 2019 года по март 2020 года бывший глава Спасского муниципального района достиг соглашения с генеральным директором коммерческой организации о получении и предоставлении взятки.

Весь процесс предполагал ежемесячное перечисление денежных сумм через двух сотрудниц. Банковская карта, на которую переводились деньги, была передана в пользование мужчине. Деньги передавались за действия в пользу коммерческой организации, связанные с приобретением муниципального участка стоимостью свыше 712 тысяч рублей.

В общей сложности бывшему главе были перечислены денежные средства в сумме свыше 8,5 миллионов рублей. Фигуранты были задержаны, и в настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Тон и стиль высказывания должны быть профессиональными. Максимальная длина текста не должна превышать 700 слов.

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