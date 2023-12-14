04:32 (мск), источник: АиФ Владивосток
Приморец дал взятку за снятие с диспансерного учета у психиатра
Мужчина хотел устроиться работать в охранное агентство.
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Прокурор Сергей Столяров подтвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника за незаконные действия.
Согласно версии следствия, в период с марта по апрель 2019 года обвиняемый через посредника передал взятку в размере 100 тысяч рублей бывшему главному врачу Краевой клинической психиатрической больницы за снятие с диспансерного учета и уничтожение соответствующих данных из картотеки медучреждения.
Мужчина предоставил данную взятку с целью устроиться на работу в должность охранника и без препятствий получить заключение об отсутствии противопоказаний для владения, хранения и ношения оружия.