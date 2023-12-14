07:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Все в огне»: мощный пожар полыхал в крупном районе Владивостока — детали
Пожарным потребовалось 20 минут на локализацию огня.
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Мощный пожар полыхал в крупном районе Владивостока вчера, 13 декабря, в районе 19 часов вечера. По данным пресс-службы МЧС по Приморскому краю, вечером среды пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на сопке в районе Шошина на Второй Речке.
«13 декабря в 19.12 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании сухой растительности на сопке Шошина в г. Владивосток. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пожарным потребовалось 20 минут на локализацию огня. Площадь пожара составила около 50 кв м. Причина пожара пока еще устанавливается.
По словам местных жителей, все было в огне на сопке, пожарные долго тушили и в итоге победили огонь.
Напомним, в декабре в приморской столице уже традиционно происходят крупные пожары. В текущем месяце горели элитный ЖК «Атлантикс-сити» на Дальпрессе и здание с несколькими знаменитыми ресторанами на улице Светланской.