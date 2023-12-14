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Спецоперация на Украине
03:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сотрудникам МЧС удалось спасти полыхающий остров в Приморье

Площадь пожара составила 9 км по фронту.

Источник: PrimaMedia.ru

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности на острове Рейнеке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому края.

«Вчера вечером стало известно о возгорании сухой растительности на острове Рейнеке. К месту происшествия на двух катерах были направлены 2 группы сотрудников пожарной службы МЧС», — уточнили специалисты.

Спасательные группы обнаружили три очага возгорания площадями 2 км, 6 км и 1 км по фронту. Тушение пламя при помощи воздуходувок, но сложный рельеф острова и порывистый ветер затруднял работу пожарным.

Сотрудники МЧС локализовали все очаги возгорания. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, вечером в среду, 13 декабря, произошло ещё одно возгорание — полыхала сопка на Шошина.

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