Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ скрылся от следствия

«Обвиняемый Ковальчук Алексей, являясь соорганизатором совершенного преступления, скрылся от следствия и суда, находится в федеральном и международном розыске», — говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста экс-начальника связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитана 1-го ранга Дмитрия Кафанова. Там также отмечается, что сам Кафанов признал вину в причастности к преступлению, однако, несмотря на это, суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 января 2024 года.
Как следует из материалов дела, всего по делу проходят не менее шести человек, личности и должности которых удалось установить. Кроме этого, в деле имеются неустановленные лица. Среди предполагаемых соучастников — гендиректор ООО «НПП “Муромский радиоприбор” Святослав Денисов и предприниматель Максим Нечаев. Последний признал вину, дал показания об обстоятельствах совершения преступления. После этого обвиняемый был переведен из СИЗО под домашний арест.
Из других материалов дела следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий — ООО «Радио-навигатор» и ООО «НПП’Муромский радиоприбор»".
Последнее является официальным поставщиком систем связи и иного оборудования для ВМФ и силовых ведомств России.
«Радио-навигатор» является официальным дилером АО «Муромский радиозавод» и имеет эксклюзивные права на продажу портативной радиостанции речного диапазона Vega VG-304. У правоохранителей возникли подозрения, что под видом новейших российских разработок в погранслужбу ФСБ поставляются китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. При этом оплачивались эти приборы по завышенной цене. В ходе расследования дела возникли основания полагать о причастности Кафанова и его коллеги к этой афере.
По версии следствия, ФСБ России перечислила в адрес ООО «Радио-навигатор» не менее 153 млн рублей. После этого Кафанов, руководители АО «Муромский радиозавод», ООО «Радио-навигатор» и иные лица в 2014—2019 годах в рамках исполнения государственного оборонного заказа похитили эти бюджетные деньги. Для этого они организовали поставку в ФСБ оборудования под видом продукции ООО «НПП “Муромский радиоприбор”» марки «Вега» по завышенной стоимости, в размере не менее 153 млн рублей. Оборудование не соответствовало условиям государственных контрактов, о чем участники преступной схемы были осведомлены.
При этом большая часть документации, которая относилась к поставкам этой техники, была уничтожена.