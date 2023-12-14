05:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровчанин выжил после падения в шахту лифта с 9 этажа
Обстоятельства инцидента выясняет прокуратура Железнодорожного района.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За жизнь хабаровчанина ведут борьбу врачи после того, как он упал с высоты девятого этажа в шахту лифта. Прокуратура ведёт проверку обстоятельств этого инцидента, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку о падении молодого человека в шахту лифта в многоквартирном доме по ул. Карла Маркса. Будет дана оценка соблюдению технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
По предварительной информации, молодая супружеская пара возвращалась домой из гостей в позднее время суток. До квартиры на 10 этаже дома по улице Карла Маркса, 106 рядом с остановкой «Большая» они поднимались на лифте. Между 9 и 10 этажами подъёмник застрял. Людям удалось связаться с диспетчером. Бригада лифтёров приехала вызволять их. Женщину извлекли из кабины благополучно. А вот её супруг попытался выбраться самостоятельно и сорвался в зазор между лифтом и шахтой. Пролетев порядка 15−20 метров он остался жив. Мужчина доставлен в больницу со множеством травм. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Многоэтажка по ул. Карла Маркса, 106 была построена в 1990 году. Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить техническое состояние лифтового хозяйства в доме. Как говорят жильцы, с подъёмником уже случались неполадки.