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Спецоперация на Украине
04:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар в торговом центре произошел в Усолье-Сибирском

15 человек вывели пожарные из опасной зоны.

Источник: МЧС РФ

13 декабря в одном из торговых центров Усолья-Сибирского произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Начали поступать звонки от очевидцев, которые сообщали, что на втором этаже здания на проспекте Космонавтов произошло возгорание. К месту направили подразделения. Персонал эвакуировал 20 человек, еще 15 человек вывели пожарные, — говорят в МЧС.

Причиной пожара стал светильник на потолке, он замкнул, а от падающих искр загорелся товар. Как говорят спасатели, трагедию удалось предотвратить благодаря системе пожаротушения, которая сработала в помещении. Никто не пострадал.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о смертельном пожаре, который произошел в Иркутске из-за непотушенной сигареты.

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