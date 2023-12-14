04:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Пожар в торговом центре произошел в Усолье-Сибирском
15 человек вывели пожарные из опасной зоны.
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13 декабря в одном из торговых центров Усолья-Сибирского произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Начали поступать звонки от очевидцев, которые сообщали, что на втором этаже здания на проспекте Космонавтов произошло возгорание. К месту направили подразделения. Персонал эвакуировал 20 человек, еще 15 человек вывели пожарные, — говорят в МЧС.
Причиной пожара стал светильник на потолке, он замкнул, а от падающих искр загорелся товар. Как говорят спасатели, трагедию удалось предотвратить благодаря системе пожаротушения, которая сработала в помещении. Никто не пострадал.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о смертельном пожаре, который произошел в Иркутске из-за непотушенной сигареты.