Главное
Итоги года с президентом
11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

«Карманника должны знать»: неизвестный обокрал приморца и пошел гулять на его деньги

У жителя Приморья украли карту и потратили около 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Приморья поделился в социальных сетях неприятной историей, которая с ним произошла. Выйдя из автобуса, он заметил, что у него украли карту из кармана. Через короткий промежуток времени последовали операции по списанию денежных средств из разных магазинов, в одном из них воришка и засветился, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«В магазинах неизвестный тратил с моей карты до 1000 рублей, и так 15 раз. Потому что ели покупка превышает эту сумму, требуется ввести ПИН-код. Напоминаю, что за растрату денежных средств с карты, которая вам не принадлежит, прилетит кешбэк в виде уголовной статьи и реального срока».

Как уверяет потерпевший, денег ему не жалко, но напоминает, что найденная на улице чужая банковская карта не находка, а ключ к чужому счету, поэтому снятие денежных средств, либо оплата покупок с ее помощью — преступление.

В прокуратуре мужчине объяснили, что данный вид преступления квалифицируется как кража с банковского счета. Не имеет значения, каким образом похищены денежные средства — через банкомат, либо путем перевода денежных средств на другой банковский счет, либо это были покупки через интернет или магазин.

Незнакомцу, прогулявшему чужие деньги, грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Полная стенограмма "Итогов года" с Владимиром Путиным
Военная спецоперация на Украине 14 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта