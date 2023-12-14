11:28 (мск), источник: Комсомольская правда
«Карманника должны знать»: неизвестный обокрал приморца и пошел гулять на его деньги
У жителя Приморья украли карту и потратили около 15 тысяч рублей.
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Житель Приморья поделился в социальных сетях неприятной историей, которая с ним произошла. Выйдя из автобуса, он заметил, что у него украли карту из кармана. Через короткий промежуток времени последовали операции по списанию денежных средств из разных магазинов, в одном из них воришка и засветился, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«В магазинах неизвестный тратил с моей карты до 1000 рублей, и так 15 раз. Потому что ели покупка превышает эту сумму, требуется ввести ПИН-код. Напоминаю, что за растрату денежных средств с карты, которая вам не принадлежит, прилетит кешбэк в виде уголовной статьи и реального срока».
В прокуратуре мужчине объяснили, что данный вид преступления квалифицируется как кража с банковского счета. Не имеет значения, каким образом похищены денежные средства — через банкомат, либо путем перевода денежных средств на другой банковский счет, либо это были покупки через интернет или магазин.
Незнакомцу, прогулявшему чужие деньги, грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.